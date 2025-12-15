"Мы серьёзно обсуждали с губернатором эту историю. Более того, я не отказываюсь от этой идеи. Посмотрим, как сложится будущее. Но на Кубок я хотел бы сыграть. На Кубок можно заявить кого угодно и вне рамок трансферного окна", - сказал Сычев в интервью "Чемпионату".
Последним клубом в игровой карьере нападающего был "Пюник" из Армении. В его составе футболист не провел ни одного матча. Российский игрок 1 раз становился чемпионом России, также выигрывал 1 Кубок России и 1 Суперкубок России вместе с московским "Локомотивом".
Дмитрий Сычев занимал должность президента "Иртыша" с конца января 2024 года по начало декабря 2025 года.
42-летний Сычев хочет сыграть за "Иртыш" в Кубке России
Бывший президент "Иртыша" Дмитрий Сычев заявил, что готов сыграть в составе клуба в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"