Агент: летом у Самошникова было предложение из Франции. Сейчас клубы РПЛ тоже делали запрос

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

Фото: ФК "Рубин"





Делают ли запросы клубы РПЛ? Да, конечно. Илья — игрок



Напомним, Самошников выступает за "



Также Самошников в сентября прошлого года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против Хорватии.









"Летом у нас было предложение из Франции, да. Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1.Делают ли запросы клубы РПЛ? Да, конечно. Илья — игрок сборной России . Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России", - цитирует Моисеева "РБ Спорт" Напомним, Самошников выступает за " Рубин " с 2020-го года, когда перебрался из московского " Торпедо ". До этого он также выступал за "Шинник", "Арарат" и "Велес". В нынешнем сезоне Самошников провел 14 матчей за казанцев, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 3,5 млн евро.Также Самошников в сентября прошлого года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против Хорватии.