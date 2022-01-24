"Летом у нас было предложение из Франции, да. Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1.
Делают ли запросы клубы РПЛ? Да, конечно. Илья — игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России", - цитирует Моисеева "РБ Спорт".
Напомним, Самошников выступает за "Рубин" с 2020-го года, когда перебрался из московского "Торпедо". До этого он также выступал за "Шинник", "Арарат" и "Велес". В нынешнем сезоне Самошников провел 14 матчей за казанцев, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 3,5 млн евро.
Также Самошников в сентября прошлого года дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против Хорватии.
Агент: летом у Самошникова было предложение из Франции. Сейчас клубы РПЛ тоже делали запрос
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.
Фото: ФК "Рубин"