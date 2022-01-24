Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что руководство "Марселя" достигло устной договоренности с Жиго о переходе в клуб.
Агент защитника "Спартака" опроверг информацию прессы.
"Это неправда", - заявил Беншенафи.
Контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, то французский защитник склоняется к уходу из московского клуба. Указывалось, что он хочет быть ближе к сыну, живущему во Франции.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Жиго провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Агент Жиго прокомментировал информацию о договоренности игрока с "Марселем"
Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самуэля Жиго, прокомментировал данные о договоренности футболиста с "Марселем".
Фото: "Спартак"