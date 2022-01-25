Ранее СМИ сообщили, что "Венеция" ищет нападающего на трансферном рынке. Отмечалось, что одним из вариантов усиления атаки для итальянского клуба является Понсе.
Технический директор "Венеции" сообщил, что информация об интересе к Понсе не соответствует действительности.
"Интерес к Понсе? Это неправда, мы не интересуемся им", - заявил Поджи.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Понсе провел семь матчей, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Контракт 24-летнего аргентинского нападающего со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость форварда в семь миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Венеция" интересуется нападающим "Спартака" Понсе
В "Венеции" отреагировали на сообщения о намерении подписать Понсе
Технический директор "Венеции" Паоло Поджи прокомментировал сообщения СМИ об интересе клуба к нападающему "Спартака" Эсекьелю Понсе.
Фото: "Спартак"