Классен, в частности, отметил прямоту Ваноли в общении с футболистами. Также он рассказал, какую игру главный тренер "Спартака" пытается поставить команде.
"Была ли у меня личная беседа с Ваноли? Пока нет, но на поле тренер очень много подсказывает. Если что-то нужно изменить в работе - говорит об этом прямо, в глаза. Главный месседж, который он хочет донести до команды сейчас? Хочет, чтобы мы всегда демонстрировали свои лучшие качества - это то, что поможет нам выигрывать матчи, а также показывать тот футбол, который мы хотим: с высоким прессингом и постоянным давлением на соперника", - рассказал Классен.
Напомним, что Ваноли возглавил "Спартак" в прошлом месяце, сменив в должности наставника команды Руя Виторию.
Классен перешел в московский клуб в нынешнее трансферное окно из "Тироля". Контракт защитника с "красно-белыми" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Матч ТВ
Классен: если игрокам "Спартака" нужно что-то изменить в работе, Ваноли говорит об этом прямо
Новичок "Спартака" Леон Классен рассказал, как ведет себя в общении с игроками команды главный тренер "красно-белых" Паоло Ваноли.
Фото: "Спартак"