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Крал: могу вернуться в "Спартак", остаться в "Вест Хэме" или отправиться в другой клуб

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал, находящийся сейчас в аренде в "Вест Хэме", рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: Getty Images
"Окончательное решение будет за мной, но если летом будут какие-то встречи, они будут проводиться между клубами. Есть вариант вернуться в "Спартак", остаться в "Вест Хэме", есть вариант отправиться в другой клуб. Это футбол и в трансферное окно ты никогда не знаешь, что произойдет", - цитирует Крала "Матч ТВ".

Напомним, Крал отправился в аренду в английский клуб летом прошлого года. С того момента он сыграл за лондонцев всего 5 матчей во всех турнирах. При этом в АПЛ он появлялся только один раз, выйдя на замену на последних секундах матча с "Уотфордом" (4:1). У "Вест Хэма" есть право на выкуп полузащитника.

Отметим, что Крал сегодня посетил контрольный матч "Спартака со "Слованом" (2:2), поскольку "Вест Хэм" также находится на сборах в ОАЭ. В конце сезона срок его аренды истекает и он может вернуться в РПЛ.



Теги: Крал Спартак Вест Хэм Российские трансферы
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