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Источник: Понсе покинул расположение "Спартака" и улетел на медосмотр перед трансфером в "Эльче"

Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе все ближе к уходу из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, аргентинский форвард уже покинул расположение "Спартака" и отправился на медосмотр перед трансфером. Напомним, сегодня появилась информация, что Понсе в ближайшее время станет игроком испанского "Эльче".

Понсе выступает за "Спартак" с 2019-го года, когда перешел из "Ромы". С того момента он провел за красно-белых 73 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи. Стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

В текущем сезоне на счету Понсе четыре мяча в 11 матчах во всех турнирах.

"Эльче" после 22-х туров занимает 15-е место в испанской Ла Лиге. В активе команды 23 очка. Лучшим бомбардиром "Эльче" является другой аргентинец Лукас Бойе, с которым Понсе ранее вместе выступал в "Ньюэллс Олд Бойз" и греческом "АЕК".

Источник: РБ Спорт


Теги: Понсе Спартак Эльче Российские трансферы
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