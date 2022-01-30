"Я считаю, что вам лучше позвонить Сергею Богдановичу, он расскажет ради какой функций берется Юри Алберто и сможет ли он заменить Сердара. Дело в том, что я Алберто не видел в деле ни разу, не могу сказать, справится ли он с ролью основного нападающего, сумеет ли быстро адаптироваться: впереди, как вы сказали, тяжелые и важные матчи в еврокубках", - цитирует Радимова Eurostavka.
Напомним, ранее форвард питерцев Сердар Азмун подписал предварительный контракт с "Байером", который должен вступить в силу по окончании сезона.
Президент "Интернасьонала" заявлял, что Алберто сможет перебраться в РПЛ летом, но в последние дни появилась информация, что "Зенит" постарается подписать бразильца сейчас, чтобы отпустить Азмуна в "Байер" уже в это трансферное окно.
Петербургский клуб может заплатить за трансфер Алберто около 25 млн евро. В минувшем сезоне бразильской Серии А Алберто провел 33 матча, в которых забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач.
"Зенит" увеличил предложение по Алберто до 25 млн евро, чтобы выкупить форварда зимой
Радимов: не могу сказать, справится ли Алберто с ролью основного нападающего в "Зените"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о переходе нападающего Юри Алберто в "Зенит".
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