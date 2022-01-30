Рианчо отметил, что уход Жиго станет серьезной потерей для "Спартака". Также он выразил уверенность в способности этого игрока проявить себя в любом европейском клубе.
"Думаю, что это большая потеря для "Спартака". Заменить такого защитника будет трудно. Я надеюсь, у него все получится. Желаю Жиго всего наилучшего, он отличный профессионал. Уверен, что он способен заиграть в любом клубе Европы", - заявил Рианчо.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил о договоренности с "Марселем" по трансферу Жиго. Французский защитник перейдет в "Марсель" следующим летом. До лета он будет выступать за "Спартак" на правах аренды. Контракт Жиго с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона.
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко: для "Спартака" уход Жиго - большая проблема
Рианчо: уверен, что Жиго способен заиграть в любом клубе Европы
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал переход защитника "красно-белых" Самуэля Жиго в "Марсель".
Фото: РПЛ