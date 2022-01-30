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Рианчо: уверен, что Жиго способен заиграть в любом клубе Европы

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал переход защитника "красно-белых" Самуэля Жиго в "Марсель".
Фото: РПЛ
Рианчо отметил, что уход Жиго станет серьезной потерей для "Спартака". Также он выразил уверенность в способности этого игрока проявить себя в любом европейском клубе.

"Думаю, что это большая потеря для "Спартака". Заменить такого защитника будет трудно. Я надеюсь, у него все получится. Желаю Жиго всего наилучшего, он отличный профессионал. Уверен, что он способен заиграть в любом клубе Европы", - заявил Рианчо.

Напомним, что ранее "Спартак" объявил о договоренности с "Марселем" по трансферу Жиго. Французский защитник перейдет в "Марсель" следующим летом. До лета он будет выступать за "Спартак" на правах аренды. Контракт Жиго с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Рианчо Жиго
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