Семин отметил, что переход в "Базель" является не лучшим вариантом развития карьеры для Чалова. По словам тренера, форварду не стоит переходить в чемпионат Швейцарии.
"Он что, уезжает в "Барселону", "Манчестер Сити" или "Реал"? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит. Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. <...> Переход в "Базель" - это большое понижение", - сказал Семин.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что Чалов покинул расположение ЦСКА в Испании, где команда проводит сборы. Отмечалось, что он уехал, чтобы пройти медосмотр для "Базеля".
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: зачем Чалову ехать в "Базель"? Переход в этот клуб - большое понижение
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Федора Чалова в "Базель".
Фото: ЦСКА