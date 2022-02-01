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Экс-игрок "Локо": при Бышовце предлагали место в составе за деньги. Либо 50% премиальных, либо часть месячной зарплаты

Бывший игрок "Локомотива" Иван Старков рассказал об особенностях попадания в состав московской команды при Анатолии Бышовце.
Фото: Getty Images
— Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали (место в составе за деньги), и другим молодым предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце.

Я лично отказался и выбрал аренду. Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты, — рассказал Старков в интервью Sport24.

36-летний Старков выступал за "Локомотив" с 2001 по 2008 год с перерывами на аренды. Всего за основу железнодорожников Старков провёл 18 матчей, забив два гола.

75-летний Бышовец тренировал московскую команду с 2006 по 2007 год.

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Теги: Локомотив Бышовец
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