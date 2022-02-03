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Голкипер "Сочи" Адамов: любой футболист России может позавидовать карьере Акинфеева

Вратарь "Сочи" Денис Адамов поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: Sport24
Адамов отметил, что Акинфеев проводит насыщенную карьеру, которой могут позавидовать многие футболисты. Также он выделил характер вратаря ЦСКА.

"Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный", - сказал Адамов.

Отметим, что "Сочи" и ЦСКА располагаются на третьем и четвертом местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе сочинцев 31 набранное очко после 18 туров, "армейцы" набрали 30 очков.

Источник: Sport24


Теги: Адамов Акинфеев Сочи
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