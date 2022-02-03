Адамов отметил, что Акинфеев проводит насыщенную карьеру, которой могут позавидовать многие футболисты. Также он выделил характер вратаря ЦСКА.
"Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный", - сказал Адамов.
Отметим, что "Сочи" и ЦСКА располагаются на третьем и четвертом местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе сочинцев 31 набранное очко после 18 туров, "армейцы" набрали 30 очков.
Источник: Sport24
Голкипер "Сочи" Адамов: любой футболист России может позавидовать карьере Акинфеева
Вратарь "Сочи" Денис Адамов поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: Sport24