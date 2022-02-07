"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 23 очка. На групповом этапе Лиги Европы "красно-белые" стали первыми в квартете с "Наполи", "Лестером" и "Легией". Столичный клуб напрямую вышел в 1/8 финала еврокубка.
"В раздевалке после игр было непонимание: как можно так играть в Европе, а потом не побеждать несколько матчей в РПЛ? Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы. Наши болельщики сильно переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе.
В какой момент почувствовал, что первое место реально? До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. После первых матчей поняли, что надо цепляться. Потому что дважды обыграть "Наполи" и никуда не выйти, было бы смешно", - сказал Джикия.
В декабре "Спартак" возглавил Паоло Ваноли. Московский клуб провел три товарищеских матча под руководством итальянского тренера - "красно-белые" сыграли вничью со "Слованом" (2:2), "Ригой" (0:0) и "Джохором" (1:1).
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За сборную России Джикия сыграл в 41 матче.
Источник: Чемпионат
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Джикия: было бы смешно дважды обыграть "Наполи" и никуда не выйти
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"