Генич заявил, что Дзюба, вероятно, покинет "Зенит" по завершении сезона, когда у него истечет срок действия контракта с клубом. По мнению комментатора, Артем может продолжить карьеру в "Рубине".
"Думаю, это последние полгода Дзюбы в "Зените". Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем всё, что мог, дал "Зениту", и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в "Рубин" летом - как свободный агент - не кажется невозможным", - заявил Генич.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Рубин" заинтересован в переходе Дзюбы.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Генич: это последние полгода Дзюбы в "Зените", любовь здесь прошла
Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: РИА Новости