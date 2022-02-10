Зимой состав столичной команды пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Кристофер Мартинс Перейра, а также нападающий Шамар Николсон.
"Считаю, что новички "Спартака" - перспективные ребята, но все же это футболисты не для больших задач. А клуб приучил нас к тому, что всегда борется за самые высокие места. О работе нового спортивного директора можно будет говорить только после официальных матчей. Чтобы бороться за чемпионство с "Зенитом", нужно приобретать игроков немножко других характеристик", - цитирует Ледяхова РБ Спорт.
Также в зимнее трансферное окно несколько игроков ушли из "Спартака" - Александр Ломовицкий перешел в "Рубин", Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в "Сочи". В аренду до конца сезона в испанский "Эльче" отправился Эсекьель Понсе. Йоррит Хендрикс до лета 2023 года арендован роттердамским "Фейеноордом".
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место, набрав в 18 матчах 23 очка. Также "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
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Ледяхов: новички "Спартака" - футболисты не для больших задач
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о приобретениях "красно-белых" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"