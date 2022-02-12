Ранее СМИ сообщили, что клубы РПЛ планируют обсудить вопрос увеличения числа участников чемпионата до 18 команд.
Колосков выступил против расширения Премьер-Лиги. По его мнению, в высшем дивизионе российского футбола должны выступать 16 команд.
"О каком расширении может идти речь? По нашей логике, надо сокращать чемпионат, чтобы была хоть какая-то конкуренция. Клубы должны выступать с более-менее равными составами, а у нас делают наоборот. Такими темпами мы опустим РПЛ до уровня ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд", - заявил Колосков.
Источник: РБ Спорт
Колосков - о возможном расширении РПЛ: такими темпами мы опустим чемпионат до уровня ФНЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о намерении клубов РПЛ обсудить вопрос расширения лиги.
Фото: Sportbox