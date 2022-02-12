Ондуа, выступавший в молодежной команде ЦСКА, рассказал о знакомстве с Чаловым. Также он посоветовал Федору побольше гулять по живописным местам в Швейцарии и пожелал ему успешных выступлений в "Базеле".
"В "Локомотиве" я сдружился со старшим братом Чаловым - Даней. Потом перешел в ЦСКА и пересекся с младшим, Федей. Недавно, когда был в Москве, мы все встречались и играли в футбол на стадионе "Октябрь". <...> Вообще, в Швейцарии можно долго и живописно гулять. Так что пусть Федя там много гуляет и забивает еще больше голов. Уверен, у него всё получится!" - сказал Ондуа.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Чалов перешел в "Базель" на правах аренды. СМИ сообщали, что швейцарский клуб арендовал российского форварда до конца сезона. Указывалось, что в договоре "Базеля" с ЦСКА нет опции выкупа футболиста.
Источник: Чемпионат
Ондуа: в Швейцарии можно долго и живописно гулять. Пусть Чалов там много гуляет и забивает еще больше голов
Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа прокомментировал переход форварда ЦСКА Федора Чалова в "Базель" на правах аренды.
Фото: "Известия"