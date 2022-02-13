- Как только получил приглашение, созвонился с Клаудиньо. Мы давно с ним знакомы. Он говорил много хорошего о "Зените". Что в команде очень крутая атмосфера, что Санкт-Петербург - красивый город. Еще Клаудиньо хвалил стадион. Я посмотрел фотографии и убедился - так и есть. Про базу рассказал. Это важная тема, ведь футболист проводит на базе едва ли не больше всего времени. У "Зенита" есть вся инфраструктура, отличные условия. Послушал Клаудиньо - и не осталось никаких сомнений, - цитирует Алберто "Чемпионат".
20-летний нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" из бразильского "Интернасьонала" в конце января 2022 года за 25 миллионов евро. Текущая стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. В 2022 году форвард успел сыграть за "Интернасьонал" 1 матч, в котором записал на свой счет 1 забитый гол. 25-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо выступает за "Зенит" с августа 2021 года, провел за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах (12 - в РПЛ, 6 - в Лиге чемпионов) и отметился в них 9 забитыми голами (в том числе 2 в ЛЧ) и 2 результативными передачами.
Юри Алберто: как только получил приглашение, созвонился с Клаудиньо. Он говорил много хорошего о "Зените"
Бразильский новичок "Зенита" нападающий Юри Алберто рассказал, кто из действующих игроков клуба больше всего повлиял на его решение подписать контракт с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"