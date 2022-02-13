"Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. И поверь, в свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в "Крыльях" это подтвердил. А "Спартак" убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю!" - цитирует Онопко "СЭ".
Напомним, в начале февраля "Спартак" объявил, что Чернов летом присоединится к команде. Его контракт с "Крыльями" истечет как раз в конце сезона. В нынешнем сезоне Чернов сыграл 16 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,7 млн евро.
Чернов является воспитанником ЦСКА. Он успел сыграть за "армейцев" 20 матчей до того, как присоединился к "Крыльям Советов" в 2019-м году.
Онопко: Чернов еще может прибавить. Верю, что он сделает оборону "Спартака" более надежной
Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко поделился мнением о предстоящем переходе защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в "Спартак".
Фото: РПЛ