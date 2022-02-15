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"Как люди в таком состоянии берут анализы". Павлюченко заснял пьяных сотрудников медцентра, где делают ПЦР-тесты

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об инциденте в медицинской клинике.
Фото: ФК "Знамя"
Павлюченко выложил видео, на котором видно, что медсестра и еще один сотрудник медицинского центра, где делают ПЦР-тесты, находятся в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

"Собираюсь обратиться по этому вопросу куда следует. Так нельзя работать. То, что я увидел сегодня - это шок, пока ничего не понимаю. Может, люди сейчас подумают, что я сплавил доктора, но я просто выложил видео, потому что надо с такими ситуациями бороться. Просто не могу понять, как люди в таком состоянии берут анализы", - сказал Павлюченко.

Нападающий Роман Павлюченко продолжает играть на профессиональном уровне. 40-летний футболист защищает цвета клуба ФНЛ-2 "Знамя" из Ногинска. В текущем сезоне Павлюченко провел 11 матчей в ФНЛ-2, а также 5 матчей в рамках Кубка России. На его счету 13 забитых мячей и 6 результативных передач.

Также Павлюченко выступал за "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Ротор", ставропольское "Динамо", "Урал" и московский "Арарат".

Источник: РБ Спорт


Теги: Павлюченко Знамя
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