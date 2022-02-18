Черышев ответил на вопрос, заслужил ли Дзюба игрой в матче с "Бетисом" продление контракта с "Зенитом".
"Здесь будут смотреть руководители. Но то, что Дзюба - игрок высокого класса, сомнений нет. Он показывает это на протяжении долгого времени. У него есть бомбардирские качества, чувство гола, а это сейчас самое главное в футболе", - сказал Черышев.
Напомним, что Дзюба забил гол в матче с "Бетисом". Встреча прошла накануне и завершилась победой испанской команды со счетом 3:2. Это был первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Испании.
Источник: РБ Спорт
Дмитрий Черышев: Дзюба - игрок высокого класса. Он показывает это на протяжении долгого времени
Фото: "Зенит"