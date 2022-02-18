Напомним, о возможном уходе Васина стало известно 17 февраля. Сообщалось, что "Кайрат" заплатит небольшую сумму выкупа, поскольку контракт защитника с ЦСКА истекал в конце текущего сезона.
Васин перебрался в ЦСКА в 2011-м году из нальчикского "Спартака". С тех пор футболист провел за "армейцев" 98 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне защитник 5 раз выходил на поле в матчах РПЛ.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Васина в 500 тысяч евро. В этом году ему исполняется 34 года.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА не планировал отпускать Васина этой зимой
Защитник ЦСКА Виктор Васин все еще входил в планы тренерского штаба клуба перед трансфером в "Кайрат".
Фото: ПФК ЦСКА