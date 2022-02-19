Кузнецов отметил, что Карраскаль может принести пользу ЦСКА.
"Надо работать над тем, чтобы игрок забивал. Я так понимаю, его функции заключаются в создании игры, а значит, он может пригодиться. Важно, чтобы все футболисты получали игровое время, а то упрутся в один состав, и куда потом девать всех тех, кто не проходит в основу", - заявил Кузнецов.
Напомним, ранее ЦСКА объявил о переходе Карраскаля из "Ривер Плейт". Колумбийский полузащитник взят в аренду у аргентинского клуба. Аренда рассчитана до конца текущего сезона. При этом ЦСКА будет иметь возможность выкупить игрока у "Ривер Плейт".
Источник: РБ Спорт
Кузнецов: надо работать над тем, чтобы Карраскаль забивал голы в составе ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля в московский клуб.
Фото: clarin.com