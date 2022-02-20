Карраскаль, Медина и Языджи - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Рубином"

ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков после 18 туров. "Рубин" с 22-мя очками идет на десятой строчке в турнирной таблице.
В первом матче после возобновления чемпионата ЦСКА ждет московское дерби против "Спартака". Матч состоится 26 февраля. "Рубин" 28 февраля стартует вторую часть чемпионата против "Зенита".
Состав армейцев на матч #РубинЦСКА #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/Ro6Nys5oGU— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2022
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