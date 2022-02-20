Как сообщает источник, Миранчук в конце января ездил на плановое обследование в Германии, на котором врачи подтвердили, что его восстановление протекает правильно. В связи с этим Миранчук сейчас в общей группе готовится к матчу с "Краснодаром". Встреча состоится 27 февраля.
Миранчук последний раз выходил на поле в августе прошлого года. С тех пор Антон восстанавливался после повреждения. В нынешнем сезоне на его счету всего 5 матчей за "Локомотив" в РПЛ и Суперкубке России. За это время он успел отдать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7,5 млн евро.
"Локомотив" после 18 туров занимает шестую строчку в РПЛ. В активе команды Маркуса Гисдоля 28 набранных очков.
Источник: Антон Миранчук готовится к матчу с "Краснодаром" в общей группе. Он не играл с августа
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук близок к возвращению на поле после травмы.
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