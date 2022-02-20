"Зенит" сделал Лантратову официальное предложение? Эта информация не соответствует действительности", - сказал Медведев.
Отметим, что Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. Его конракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Лантратов провел за "Химки" 18 матчей, пропустил 31 гол и сыграл шесть матчей на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в два миллиона евро.
Источник: Sport24
В "Зените" отреагировали на информацию о предложении по трансферу Лантратова
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб сделал предложение по трансферу вратаря "Химок" Ильи Лантратова.
Фото: "Химки"