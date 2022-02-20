Ранее "Спартак" презентовал обновленный логотип. Он появится на игровой форме клуба с сезона-2023/24.
Боярский заявил, что обновление логотипа не приведет к улучшению выступлений "красно-белых".
"Это им не поможет! Как играли, так и будут играть на своем уровне. Это не выход для "Спартака", - отметил Боярский.
Напомним, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание московской команды от лидирующего "Зенита" составляет 15 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" презентовал обновленный логотип клуба
Боярский: обновление логотипа не поможет "Спартаку". Как играли, так и будут играть на своем уровне
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что обновление логотипа не поможет "Спартаку" улучшить свои выступления.
Фото: ТАСС