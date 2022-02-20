"Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент. Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. "Спартак" - это вообще невероятный, большой клуб", - сказал Драго.
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах, сыграв в общей сложности 233 минуты. Результативными действиями Кутепов в этих играх не отметился. Также на его счету 3 матча в ФНЛ в составе "Спартака-2". Всего за "красно-белых" 28-летний футболист провел 113 матчей и забил 2 гола. Контракт Кутепова со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2021/22.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место, набрав в 18 матчах 23 очка.
Источник: "СЭ"
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"Это довольно деликатный момент". Агент Кутепова - о будущем защитника в "Спартаке"
Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника "Спартака" Ильи Кутепова, рассказал о будущем игрока красно-белых в клубе.
Фото: ФК "Спартак"