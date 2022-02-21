Напомним, Аршавин выступал за алматинский "Кайрат" с 2016 по 2019 год.
"Аршавин удивил меня. Несмотря на возраст, такое задорное отношение к футболу, тренировкам. Вообще не остыл к этому. Считаю, "Кайрат" продлил ему футбольную карьеру. В том числе и тем, как к нему относились и в клубе, и в самой Алма-Ате", - сказал Лория.
В составе "Кайрата" Аршавин провел 98 матчей, в которых забил 28 голов и стал автором 34 результативных передач. Также Аршавин защищал цвета "Зенита", лондонского "Арсенала" и "Кубани".
Вратарь Давид Лория завершил свою карьеру в 2019 году. В составе сборной Казахстана он провел 46 матчей.
Источник: Sport24
Лория: Аршавин удивил меня своим задорным отношением к футболу
Бывший вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал, чем его удивил экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин, с которым они пересеклись в "Кайрате".
Фото: ФК "Кайрат"