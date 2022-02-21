Ранее "Спартак" и Чернов заключили предварительное соглашение, согласно которому защитник должен присоединиться к московскому клубу по окончании сезона как свободный агент.
По информации источника, сейчас клубы договорились о переходе Чернова уже этой зимой. Отмечается, что московский клуб заплатит за футболиста компенсацию, а также отдаст в аренду в "Крылья Советов" защитника Илью Гапонова.
Илья Гапонов в текущем сезоне не играл в РПЛ за "Спартак", на его счету 6 матчей в ФНЛ за вторую команду красно-белых. За первую команду "Спартака" 24-летний футболист провел 23 матча. Контракт Гапонова со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.
СМИ сообщали, что Гапоновым интересуется грозненский "Ахмат".
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Спартак" выкупил Чернова и отдал Гапонова в аренду в "Крылья Советов"
Московский "Спартак" договорился с "Крыльями Советов" о выкупе защитника Никиты Чернова этой зимой.
Фото: ФК "Крылья Советов"