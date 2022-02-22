Сафонов сообщил, что знает о намерении "Боруссии" усилить атаку. Вместе с тем к нему представители дортмундского клуба не обращались, добавил агент.
"Я тоже слышал, что "Боруссия" хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался. И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в "Динамо" оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей", - сказал Сафонов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Боруссия" изучает возможность трансфера Тюкавина. Указывалось, что форвард "Динамо" может перейти в немецкий клуб следующим летом.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Боруссии" к игроку
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал данные об интересе дортмундской "Боруссии" к игроку.
Фото: "СЭ"