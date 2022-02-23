Казарцев рассказал об изменениях при новом главе судейского департамента Перейре

Казарцев, в частности, отметил, что при Перейре сборы арбитров стали продолжительнее.
"Период сборов стал немного длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдали и теорию, и видео, и фитнес-тест - такого раньше не было. Во время тренировок на поле Витор вместе с Йоуни (Хютия - заместитель главы департамента судейства РФС - ред.) моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали", - сказал Казарцев.
Напомним, что португалец Витор Перейра был назначен на пост главы судейского департамента РФС в сентябре минувшего года. Он сменил в этой должности венгерского специалиста Виктора Кашшаи.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "СЭ"