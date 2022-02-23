Указанные матчи могут быть перенесены в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации. В южных регионах России ограничена работа аэропортов. Ограничения вступили в силу сегодня, 24 февраля, и будут действовать до 2 марта.
"Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь", - сообщает официальный сайт Росавиации.
Отметим, что матчи "Ростов" - "Крылья" и "Краснодар" - "Локомотив" запланированы на 27 февраля.
Матчи "Ростова" и "Краснодара" могут перенести. Аэропорты на юге России закрыты до 2 марта
Фото: "Ростов"