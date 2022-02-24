Напомним, сегодня появилась информация о приостановке работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове. В связи с этим сообщалось, что матчи 19-го тура "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар - "Локомотив" могут быть перенесены на более поздний срок.
Как сообщает источник, российская Премьер-лига пока не рассматривает вопрос приостановки всего чемпионата страны. Ранее служба коммуникаций лиги объявила о том, что прорабатывает вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура.
Матчи "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар - "Локомотив" назначены должны были пройти 27 февраля.
Источник: Sport24
СМИ: РПЛ не рассматривает приостановку чемпионата
Российская Премьер-лига не намерена приостанавливать проведение чемпионата страны.
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