"Сочи" в штатном режиме готовится к матчу с "Арсеналом". Ждем заявлений от лиги", - приводит слова Ротенберга Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация о приостановке работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове. В связи с этим сообщалось, что матчи 19-го тура "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар - "Локомотив" могут быть перенесены на более поздний срок.
Встреча между "Сочи" и тульским "Арсеналом" по расписанию должна пройти 26 февраля на стадионе "Фишт".
"Сочи" ушел на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 31 набранное очко в 18 турах.
Ротенберг: "Сочи" в штатном режиме готовится к матчу с "Арсеналом"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал информацию о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ.
Фото: ТАСС