"Даже не знаю, как ответить должным образом. Все эти события только-только произошли, я не спрашивал их об этом", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 21 матч во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 19 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил девять голов и отдал два ассиста
Агент Малкома и Клаудиньо: не спрашивал их о возможном отъезде из "Зенита"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможности отъезда его клиентов из России.
Фото: ФК "Зенит"