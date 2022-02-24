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Агент Малкома и Клаудиньо: не спрашивал их о возможном отъезде из "Зенита"

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможности отъезда его клиентов из России.
Фото: ФК "Зенит"
"Даже не знаю, как ответить должным образом. Все эти события только-только произошли, я не спрашивал их об этом", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 21 матч во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.

Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 19 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил девять голов и отдал два ассиста


Теги: Малком Клаудиньо Зенит
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