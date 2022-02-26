"Эмоции самые классные. Очень рад вернуться в составе "Динамо" на поле, ещё и забить. Это очень приятно. На матче присутствовали мои родители, думаю, что они тоже рады. Чемпионат продолжается. Самое важное, что взяли три очка.
Не ожидал такой тёплой поддержки от болельщиков, очень приятно, даже немного сентиментальные чувства были. Спасибо им большое!" - цитирует Смолова пресс-служба клуба.
Сегодня Смолов забил первый мяч своей команды в новом году, открыв счет в матче с "Химками" (3:0). После этой победы бело-голубые вырвались на первую строчку в РПЛ, обойдя на одно очко "Зенит", который 28 февраля сыграет с "Рубином".
Напомним, Смолов вернулся в "Динамо" в зимнее трансферное окно, перейдя из "Локомотива". Сообщалось, что бело-голубые заплатили символическую сумму, поскольку "железнодорожники" сами хотели освободить зарплатную ведомость.
После сегодняшнего гола в активе Смолова 16 матчей в текущем розыгрыше РПЛ, в которых он забил восемь мячей. Он делит третье место в гонке бомбардиров с Матео Касьеррой из "Сочи" и Дмитрием Полозом из "Ростова".
Смолов: очень рад вернуться в составе "Динамо" на поле, еще и забить. Не ожидал такой поддержки от болельщиков
Форвард "Динамо" Федор Смолов поделился эмоциями после первого официального матча за команду после возвращения.
Фото: ФК "Динамо"