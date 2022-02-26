Березуцкому задали вопрос о возможном уходе иностранных футболистов из российских клубов из-за ситуации на Украине.
"Любой человек ощущает себя не очень в этой ситуации. Надеюсь, что все будет хорошо. Моя позиция проста: я не разбираюсь в политике и войнах. В войне нет победителей, есть только проигравшие. Мне нравится спорт: тут есть победители", - сказал Березуцкий.
Армейский клуб в гостях победил "Спартак" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме - их авторами стали Юсуф Языджи, который отличился в дебютном матче за армейцев, а также Бахтиер Зайнутдинов.
Следующий матч ЦСКА проведет 2 марта. В гостях армейский клуб сыграет против "Сочи" в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра на стадионе "Фишт" начнется в 18:00 мск.
Источник: РИА Новости
"Надеюсь, все будет хорошо". А. Березуцкий ответил на вопрос о спецоперации на Украине
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о военной спецоперации России на Донбассе.
Фото: РПЛ