— Они уже потеряли много очков, и большой отрыв от ЦСКА. Другие команды тоже будут набирать очки. "Спартаку" будет сложно справиться с этой задачей, — цитирует Ковтуна РБ Спорт.
Подопечные Паоло Ваноли, проведшие в Российской Премьер-Лиге 19 матчей, занимают в турнирной таблице чемпионата девятое место с 23 очками. Отставание от четвертого места у "Спартака" составляет десять очков за 11 туров до конца соревнований.
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Ковтун — о "Спартаке" в топ-4 РПЛ: они уже потеряли много очков, и большой отрыв от ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Юрий Ковтун считает, что красно-белым будет сложно попасть в топ-4 РПЛ по итогам сезона.
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