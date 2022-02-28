По данным источника, футболист уже попрощался с командой.
Защитник Пабло перешел в "Локомотив" зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел в составе "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за "Локо" Пабло сыграл в 31 матче, забив 2 гола. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сегодня "Локомотив" объявил о уходе с поста главного тренера немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер.
3 марта "Локомотив" на своем поле примет "Енисей" в рамках 1/8 финала Кубка России. В таблице РПЛ "железнодорожники" занимают 7-е место, имея в своем активе 28 очков.
Источник: Metaratings
Источник: защитник Пабло покинул "Локомотив"
Защитник "Локомотива" Пабло покинул расположение московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"