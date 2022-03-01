— В данный момент мы на эту тему не говорим. Не говорим о том, уходит он или нет. Пока все ждут, что будет дальше.
Но, если будет становиться хуже и хуже, мы должны будем об этом говорить, — цитирует агента "РБ Спорт".
25-летний Кофрие стал футболистом "Спартака" летом прошлого года, перейдя из "Сент-Трюйдена" за 2,5 миллиона евро. За новую команду бельгийский защитник провёл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Соглашение футболиста с российским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Кофрие оценивается в 1,2 миллиона евро.
Агент Кофрие рассказал, может ли футболист покинуть "Спартак"
Агент Давид Ласарацина, представляющий услуги защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, рассказал о возможности ухода игрока из команды.
Фото: ФК "Спартак"