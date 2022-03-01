— Я с самого начала был против этого тренера и думаю, что это несерьезная потеря. Думаю, что российский специалист будет перспективнее, — цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Cегодня, 1 марта, "Локомотив" объявил об освобождении Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды. Специалист объяснил свой уход ситуацией в мире. По ходу сезона Гисдоль сменил на посту тренера "Локомотива" Марко Николича.
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Маркус Гисдоль объяснил причины ухода из "Локомотива"
Булыкин — об уходе Гисдоля: это несерьезная потеря. Российский специалист будет перспективнее
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался об уходе главного тренера команды Маркуса Гисдоля.
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