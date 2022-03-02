В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем в октябре Верховный суд Башкирии отменил данное решение. Газизов подал кассационную жалобу, которую Арбитражный суд Московского округа рассматривал в понедельник.
"Кассационная жалоба Газизова была оставлена без удовлетворения. Теперь господин Газизов имеет право обратиться в Верховный суд в течение полугода, истребовав дело на президиум", - сказала Завьялова.
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабря 2020-го. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал до назначения в московский клуб.
Источник: Матч ТВ
Кассационный суд отказал Газизову в претензиях к "Спартаку" на 399 млн рублей
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова сообщила, что кассационный суд отказал бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову в удовлетворении претензий к красно-белым на 399 млн рублей.
Фото: ФК "Спартак"