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ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.47X 4.3П2 7.8

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Лестер
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.33X 2.95П2 3.4
Норвич
18:00
БрентфордНе начат
П1 3X 3.15П2 2.44
Бернли
18:00
ЧелсиНе начат
П1 6.6X 4П2 1.51
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.2X 3.5П2 3.15
Ньюкасл
18:00
БрайтонНе начат
П1 2.6X 3.05П2 2.9
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Чемпионат Испании. Примера

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Осасуна
1 - 0 1 0
Вильярреал2 тайм
Эспаньол
18:15
ХетафеНе начат
П1 2.16X 3.05П2 3.9
Валенсия
20:30
ГранадаНе начат
П1 1.87X 3.75П2 4.2
Реал Мадрид
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Реал СосьедадНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4

Чемпионат Италии. Серия А

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Удинезе
2 - 1 2 1
Сампдория1 тайм
Рома
20:00
АталантаНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.95
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.65X 3.4П2 2.12

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Герта
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм
Бавария
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Гройтер Фюрт1 тайм
Вольфсбург
0 - 0 0 0
Унион1 тайм
Штутгарт
20:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.6П2 2.32

Чемпионат Франции. Лига 1

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Ланс
19:00
БрестНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6
Ницца
23:00
ПСЖНе начат
П1 4.4X 4П2 1.78
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Газизов: желающих покинуть Россию в "Уфе" не появилось. На матч с "Зенитом" едут все

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе.
Фото: Getty Images
"Не появилось ли у нас желающих покинуть Россию? Нет, на матч с "Зенитом" едут все. Пока никаких проблем. Сейчас это такая тема, которую, наверное, лучше не трогать. Если мы ее будем все время дергать, она все время будет на виду. Поэтому пока никто животрепещущих вопросов не задал. На все вопросы, которые интересовали футболистов, мы ответили", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Матч между "Зенитом" и "Уфой" состоится 7 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Изначально встреча должна была пройти 6 марта, но по просьбе "Зенита" ее перенесли на сутки вперед.

В преддверии матча "Уфа" занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 16 очков в 19 встречах. Отставание уфимцев от спасительной зоны составляет два очка.



Теги: Газизов УФА Зенит
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