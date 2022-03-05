"Не появилось ли у нас желающих покинуть Россию? Нет, на матч с "Зенитом" едут все. Пока никаких проблем. Сейчас это такая тема, которую, наверное, лучше не трогать. Если мы ее будем все время дергать, она все время будет на виду. Поэтому пока никто животрепещущих вопросов не задал. На все вопросы, которые интересовали футболистов, мы ответили", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Матч между "Зенитом" и "Уфой" состоится 7 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Изначально встреча должна была пройти 6 марта, но по просьбе "Зенита" ее перенесли на сутки вперед.
В преддверии матча "Уфа" занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 16 очков в 19 встречах. Отставание уфимцев от спасительной зоны составляет два очка.
Газизов: желающих покинуть Россию в "Уфе" не появилось. На матч с "Зенитом" едут все
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе.
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