— Станет ли Языджи новым Влашичем? Не хочу после нескольких туров говорить, что это новый Влашич, но Языджи исполняет очень качественные стандарты, у него хорошая левая нога.
Юсуф — важный игрок для ЦСКА, и я, конечно же, желаю ему стать лидером команды, — цитирует Алдонина РБ Спорт.
24-летний Влашич был игроком московского клуба с 2018 по 2021 год. Хорватский полузащитник провёл за российскую команду 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 голевую передачу.
25-летний Языджи арендован ЦСКА у "Лилля" до конца сезона с возможностью выкупа. За новую команду турецкий полузащитник провёл три матча, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
"Даже в меньшинстве получалось противостоять такой сильной команде". А. Кержаков - о матче с ЦСКА
Алдонин рассказал, может ли Языджи стать новым Влашичем для ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о хавбеке команды Юсуфе Языджи.
Фото: ПФК ЦСКА