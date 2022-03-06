Напомним, сегодня "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что скорее всего подадут протест на результат матча.
"Моя красная карточка в чемпионате Чехии? Я не думаю, что это проблема", - цитирует Кухту Sport24.
Кухта: красная карточка в Чехии? Я не думаю, что это проблема
Форвард "Локомотива" Ян Кухта ответил на вопрос об удалении в последнем матче за "Славию", которое возможно не позволяло ему играть сегодня против "Химок" (3:2).
Фото: РПЛ