"Из "Арсенала" никуда уходить не собираюсь", - цитирует Деспотовича "Чемпионат".
Напомним, сегодня Деспотович забил первый гол за туляков, реализовав пенальти в матче с "Крыльями Советов". В итоге его команда завершила встречу вничью - 2:2.
"Арсенал" объявил о переходе Деспотовича в феврале. Футболист подписал контракт на три года. Ранее серб выступал за "Рубин", "Оренбург" и "Астану". В январе он расторг контракт с казанцами по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что клуб предложил форварду искать новую команду, но в итоге ситуация привела к конфликту, по итогам которого Деспотовича отправили в дубль.
Деспотович: из "Арсенала" никуда уходить не собираюсь
Форвард тульского "Арсенала" Джордже Деспотович прокомментировал свое будущее.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула