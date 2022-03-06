— "Спартак" использовал свои шансы, играл дисциплинированно. Команда заслужила победу и выглядела лучше. "Динамо" не имело опасных моментов, а "Спартак" мог забивать третий и четвертый голы, — приводит слова Шавло "РБ Спорт".
Подопечные Паоло Ваноли обыграли соперника в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 2:0 благодаря точным ударам Шамара Николсона и Квинси Промеса.
Победа позволила "Спартаку" набрать 26 очков в турнирной таблице чемпионата России и закрепиться на девятой позиции.
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Шавло: "Динамо" не имело опасных моментов, а "Спартак" мог забивать третий и четвертый голы
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал победу команды над "Динамо" (2:0) в 20-м туре РПЛ.
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