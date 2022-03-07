Кавазашвили: легионеры, которые играют в России, будут никому не нужны в Европе

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили считает, что легионеры РПЛ не будут нужны в Европе.

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— Легионеры, которые играют в России, будут никому не нужны в Европе. У нас очень слабенькие иностранцы в лиге. Всякий хлам сюда сбрасывают и огромные агентские дают, — цитирует Кавазашвили Sport24.Напомним, ранее ряд легионеров клубов Российской Премьер-Лиги покинули их составы. Это связано с ситуацией в мире.