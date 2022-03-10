Как сообщает источник, это касается пятерых футболистов "Ростова": Баштуша, Денниса Хаджикадунича, Магнуса Кнудсена, Армина Гиговича и Понтуса Альмквиста. Отмечается, что игроки сами обратились в клуб с просьбой о приостановке.
Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, временно приостановить свои контракты с клубами до июня этого года. Еще до этого разрешения "Краснодар" также разрешил всем легионерам ненадолго покинуть распоряжение клуба.
После 19 матчей "Ростов" занимает 14-е место в РПЛ. В активе команды Виталия Кафанова 18 набранных очков. При это у ростовчан есть один матч в запасе.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" приостановил действие контрактов с пятью легионерами
Контракты нескольких легионеров "Ростова" будут приостановлены.
Фото: РПЛ